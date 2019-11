Kohtuotsus jõustunud: Keskerakond peab Tallinnale tagasi maksma 6000 eurot

Varem on nii Tallinna halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus jätnud rahuldamata Keskerakonna kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutusele. Halduskohus leidis, et ERJK ettekirjutus on õiguspärane ja selle tühistamiseks puudub alus. ERRi teatel kohustas ERJK oma ettekirjutusega Keskerakonda tagastama keelatud annetuse 6071 eurot Tallinnale. Annetus seisnes Stolitsas Keskerakonda reklaamivate artiklite avaldamise kulude kandmises.