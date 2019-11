Eesti uudised Kalaliit listeeriaskandaalist: olukord on s*tt, aga matusekõnet on veel vara pidada Liina Hallik , täna, 20:05 Jaga: M

LÄHEB KAUBAKS: Ehkki kalatootjad kurdavad, läheb Rimis kala endiselt kaubaks. Foto: Õhtuleht

Oktoobri alguses lahvatanud listeeriaskandaal asetas Eesti kalatootjad ääretult täbarasse seisu. Müügimahud on langenud nii drastiliselt, et tootjad on hädas kalade elus hoidmisega. Kalaliidu juht kinnitab, et olukord on tõsine, ent massihüsteeriaks pole põhjust.