FBI nabis kinni sünagoogi rünnata ja palvetajaid ära mürgitada ähvardanud neonatsi 

Föderaalse Juurdlusbüroo agent esines noore naisterahvana, kel samuti huvi valgete ülimuslikkuse (ingl. k. white supremacy) ideede osas ning sai 27aastase Richard Holzeriga (pildil) jutule. Too puistas neiule südant, et kavatseb Pueblo linnas asuvas Emanueli sünagoogis pommi õhkida.

Holzer kirjeldas end kui skinhead'i ja endist Ku Klux Klani liiget ning saatis vestluskaaslasele pilte endast rõivastuses, mis dekoreeritud sellisele maailmavaatele vastava sümboolikaga.

Lisaks väitis Holzer, et lootis sünagoogi külastajad ära mürgitada. Ta rääkis, et maksis ühele mehhiklasest kokale, et see hoone veevärki arseeni lisaks. Toda meest kutsus Holzer „Mehhiko Hitleriks“. Sellist isikut FBI hinnangul tõenäoliselt siiski ei eksisteerinud ning tegemist oli neonatsi väljamõeldisega.

Ühel hetkel rääkis Holzer oma vestluskaaslasele, et kavatseb rünnaku eel minna Emanueli templi hoonet ja ümbruskonda uurima.

Rünnak pidi aset leidma 1. novembril. Holzer kohtus lähedalasuvas hotellis kolme FBI agendiga, keda pidas enda mõttekaaslasteks. Neile teatas ta, et maksis nõiale, et too sünagoogi ära neaks. Kui korravalvurid ta seejärel vahistasid, puterdas ehmunud mees oma kavatsused neile välja. Agendid küsisid temalt, kas tal oli plaan ainult hoonet kahjustada või inimestele samuti viga teha ning Holzer tunnistas ka viimase üles.

Sünagoogi esindaja Michael Atlas-Acuna rääkis, et kuulis Holzerist alles hiljem uudiste vahendusel. Kui esimene reporter Atlas-Acunaga ühendust üritas võtta, pani too telefonitoru ära, pidades seda pilakõneks. Ta kinnitab, et sünagoog võtab ähvardusi ja potentsiaalseid rünnakuid väga tõsiselt ning et sellisteks juhtumiteks on hoones olemas turvaplaan ja varuväljapääsud.