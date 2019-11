Juhtkiri | Kuidas müüa punsliõli? 

Võiks ju oletada, et otsuse tingisid reformi pihta suunatud rohked kriitikanooled, kuid märksa tähelepanuväärsem on, et peaministripartei reformikihk kadus pärast seda, kui erakond oli saanud annetuseks kuuekohalise summa. Tegu polnud suvalise ülekandega, vaid raha tuli apteegiärimehe äripartnerilt. Nii raha vastuvõtmine kui ka reformile piduri tõmbamine väärivad mitte ainult Keskerakonna adekvaatset selgitust, vaid ka kompetentsete organite poolt uurimist. Kui aastaid ette valmistatud reformist loobumine käib sedavõrd kiirelt ja põhjendusteta, siis vaevalt tahab keegi elada riigis, kus täna on asjad nii, kuid üleöö võidakse kavandatust loobuda ning tuleviku suhtes puudub kindlus.

Mis aga puutub reformi sisusse ravimiostja seisukohast, siis pole ju mingit garantiid, et oskarlutsulikud proviisoriapteegid, kus tõbine saaks asjatundliku nõu tulemusel oma punsliõli hangitud, muudaksid ravimid ostjale võluväel odavamaks. Turumajanduse tingimustes näib kummalisena riigi mure, et apteeke on liiga palju. Samas pole ka mingit kindlust, et seoses reformiga apteegid osadest maakohtadest sootuks ära ei kao. Nii et selgitustega on koonerdatud nii reformi vajalikkust põhjendades kui ka äkitselt sellest loobudes. Tulemuseks on topeltsegadus. Iseasi, kas poliitikud ka sellest tulenevat usalduse langust probleemiks peavad.