Alar Lehesmets | Prokuratuur raiskab ressurssi tühistele asjadele? 

Ükski kuritegu pole tühine

Aga sellepärast, et ükski kuritegu ei saa olla tühine. Eestis on kõrgeima võimu kandjaks rahvas ning kõik on seaduse ees võrdsed. See tähendab ka, et iga inimese muret tuleb kohelda võrdselt. Ja keegi ei saa öelda, et kellegi teise mure on vähem tähtis või tühine.

Kriminaalmenetluses saab lähtuda loogikast, et mida rangem on võimalik karistus, seda raskem on olnud toimepandud kuritegu. Heites pilgu karistusseadustikku, ilmneb, et näiteks teise inimese löömise eest on seadusandja näinud karistusena ette rahalise karistuse või kuni aastase vangistuse; varastamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse; kellegi identiteedi ebaseadusliku kasutamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse; lähenemiskeelu rikkumise eest rahalise karistuse või kuni aastase vangistuse.

Küll aga ei saa õigusrikkumise tähtsust või tühisust hinnata vaid karistuse põhjal. Kas saame öelda, et teise inimese löömine kaks korda rusikaga näkku on tühisem kui temalt poolteist aastat vana mobiiltelefoni varastamine? Või hoopis teistpidi – et poolteist aastat vana mobiiltelefoni vargus tuleks lugeda riigi ning kõrgeima riigivõimu kandja vaates olulisemaks rikkumiseks kui sama inimese kaks korda rusikaga näkku löömine? Ka väliselt sarnased juhtumid ei pruugi olla sisult sugugi sedavõrd analoogsed. Toon siinkohal põgusa näite.

Ühes Eesti peres kasvab kolm last. Ema on lastega kodune, isa sissetulek ulatub veidi üle seadusjärgse miinimumpalga. Viieaastane perepoeg on pikka aega unistanud jalgrattast ning ema-isa on pojale lubanud, et kuuendaks sünnipäevaks laps selle saab. Kui see kauaoodatud päev kätte jõuab, on lapse rõõm piiritu ning lapse õnnetunne ja siiras tänu kompenseerib vanematele ostmiseks tehtud pingutused.

Sünnipäevajärgsel hommikul ärgates avastab uhke rattaomanik aga nii enda kui ka vanemate kurvastuseks, et öösel on nende panipaika sisse murtud ning pika aja jooksul kokku hoitud rahaga soetatud jalgratas, mida perepoeg on pidanud kaua ja kannatlikult ootama, on varastatud. Kurvad, jõuetud ja pettunud lapsevanemad esitavad politseisse avalduse jalgrattavarguse kohta. Lapse maailm, mis eelmisel päeval oli saanud uue ilme, on kokku varisenud ning vanemate pingutus lapsele rõõmu valmistamise nimel on kokku kukkunud.

Võib täie kindlusega öelda, et konkreetsele perele, kes pidi lapse soovi ja unistuse täitumiseks iga päev pingutusi tegema, oli jalgratta vargus viimase aja suurim tagasilöök ning see lõi kõikuma ka lapse usu ümbritsevasse maailma. Sarnaseid juhtumeid võib olla väga paljudel perekondadel, lihtsalt jalgratta asemel jäädi ilma autost või muruniidukist. Kel aga oleks selle näite puhul õigus öelda, et tolle pere elu mõjutanud kuritegu on tühine? Elukogemuse põhjal võib tõdeda, et mõni mitme tuhande euro suuruse kahjuga kuritegu võib osutuda tühisemaks kui lapse ratta varastamine.