Kas Olavi-Jüri Luigest saab järgmine peaprokurör?  

Õhtulehele teadaolevalt on ettepanek tehtud vandeadvokaat Olavi-Jüri Luigele. Lextali advokaadibüroos töötav Luik jääb teemat kommenteerides napisõnaliseks ja ütleb vaid, et sellist kohta pakub justiitsminister, kellega ta pole sel teemal suhelnud.

Advokadibüroo kodulehel seisab, et Luik on kindlustusõiguse spetsialist ning selles valdkonnas ka tunnustatud lektor. Samuti lisatakse, et suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud just tema osavõtul ning on ainsana Eestis kaitsnud kindlustusõiguse alal doktoritööd.