Seisukoht | Tahad jääda terveks? Kõnni ainult otse Juhan Mellik, reporter , täna, 16:54

„Järgmisel värdjal, kes minust kõnniteel millimeetri kauguselt tõukerattaga mööda uhab ning peaaegu alla ajab, kisun pilli käest ära ja löön tal sellega pea lõhki.“ Kirjutasin need puhtast raevust sündinud sõnad vestlusesse, kui olin äsja napilt avariist pääsenud. Tahtsin juba astuda paar sammu vasakule, et ülekäiguraja ees seisma jääda – kuid õnneks jätkus mul oidu enne veel pead keerata. Sealt ta siis mööda tuhiseski, mingi noor kutt oma riistapuul. Boonuspunktid talle ka selle eest, et ta kandis kõrvaklappe!