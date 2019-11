JÕHKARDID: Mehhiko narkojõuk põletas maha naisi ja lapsi vedanud maasturi, hukkus vähemalt üheksa ohvrit 

Rünnak, milles teadaolevalt hukkus üheksa inimest LeBaroni perekonnast, oli eriti jõhker. Arvatavasti põles mitu ohvrit elusalt autosse sisse. Need, kes põlevast maasturist põgenema pääsesid, said kuulivalangu osaks. Kokku oli reisijaid sõidukis seitseteist: kolm naist ja neliteist last.

Esialgu oli teada, et hukkus viis inimest, üks ema ja neli last. Kuid juba teisipäeva pärastlõunaks kinnitas Mehhiko sõjavägi, et hukkunuid on vähemalt üheksa, nende seas kuus last. Üks autost põgenenud laps on endiselt kadunud. Kõik kolm täiskasvanut sai surma.

Kohalik meedia vahendab, et küllap polnud LeBaronid ja nende kaaskond üldse ründajate õiged sihtmärgidki ning jõhkardid ajasid nad kellegi teisega segamini.