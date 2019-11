Repliik Prokuratuur riigireeturi ennetähtaegsest vabastamisest: Herman Simm on juba piisavalt istunud Arvamustoimetus , täna, 14:52 Jaga: M

Miks toetab prokuratuur riigireetur Herman Simmi vanglast ennetähtaegset vabastamist? Kui väita, et Simmi puhul on uute kuritegude toimepanemise tõenäosus madal, siis kas see tuleneb sellest, et ta ei taha neid enam toime panna või üksnes sellest, et tal tõenäoliselt puudub edaspidi ligipääs riigisaladusele, mida Venemaaga jagada?