Vangla toetab Herman Simmi ennetähtaegset vabastamist, sest ta enam ei tee 

Kristin Rammus, justiitsministeeriumi pressiesindaja: Vangla toetas Simmi ennetähtaegset vabastamist, kuna tema uue kuriteo tegemise tõenäosus on madal. Madal tase on muuhulgas tingitud sellest, et tegu on pensioniealise inimesega, vabanemisel on isikul olemas kindel elukoht ning lähedased, kes on valmis teda toetama. Ta on läbi käinud nõutava sotsiaalprogrammi ja teinud vanglas tööd.