Karoli Hindriks kahetseb: mul polnud põhjust Mary Krossi sõnades kahelda 

"Kui minu hea tuttav ütles, et teda rünnati, ning jagas rünnaku detaile, siis mul polnud põhjust tema sõnades kahelda. Et ma faktides ei eksiks, siis palusin ka oma esmase eestikeelse sotsiaalmeedia postituse temal ja läbi tema ka ta eestlasest abikaasal üle lugeda," kirjutas Hindriks. "See, et Eesti oleks sõbralik ja turvaline kõikide Eestis elavate inimeste jaoks, sõltumata nende kultuurilisest taustast või nahavärvist, on minu jaoks väga südamelähedane küsimus. Minu enda meeskonnas on täna inimesi rohkem kui kümnest rahvusest. Mul on kahju, et niivõrd oluline teema sai selle juhtumi tõttu halva varjundi. Mul ei ole põhjust kahelda Eesti politsei ning prokuratuuri töös. Loodan, et nende töö tulemusel Eesti inimeste ning meie külaliste turvalisus suureneb."