Küsimus | Helir-Valdor Seeder, kuidas riik tagab teises sambas jätkajate vara säilimise? 

II pensionisambasse kogutud ligikaudu 5 miljardist eurost on enam kui 80% investeeritud välismaa fondidesse. Need on suuremahulised fondid ning mõningate eestlaste otsus II sambast raha välja võtta ei avalda märkimisväärset mõju nende fondide osakute väärtusele. Lisaks on selge, et suurem osa inimestest jätkab II pensionisambaga, seda näitavad erinevad küsitlused, prognoosid ja hinnangud.