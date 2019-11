Minister Solman selgitab kära tekitanud lausete tagamaid: löömine ja haiget tegemine on kindlasti vägivald

Sotsiaalmeedia kihab täna vihastest kommentaaridest. Rahvastikuminister Riina Solman olevat 4. novembri Pelgulinna sünnitusmaja naistenõuandla kohtumisel justkui mõista andnud, et iga kokkupõrge peres pole veel perevägivald.

Lapseootel naistega toimunud kohtumisel katkestas Solmani jutu Lääne-Tallinna keskhaigla juhataja Piret Veerus, kes rõhutas, et füüsilise tüli puhul on tegu igal juhul vägivallaga.

Solmani selline väide ajas sotsiaalmeedia tagajalgadele. Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Toomas Grauberg kirjutas oma Facebooki seinal, et kui minister tõesti nii mõtles, on tal aeg tagasi astuda. Lisades hiljem, et püüdis küll ministri jutust aru saada, ent mõte jääb samaks. „Kui peretüli läheb üle füüsiliseks, siis tegemist on vägivallaga. Kui on oht, et tüli läheb füüsiliseks ning üks pool on muutumas vägivaldseks, siis on tegemist vägivallatsejaga.“