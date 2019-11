Minister Solman: löömine ja haiget tegemine on kindlasti vägivald 

Lapseootel naistega toimunud kohtumisel katkestas Solmani jutu Lääne-Tallinna keskhaigla juhataja Piret Veerus, kes rõhutas, et füüsilise tüli puhul on tegu igal juhul vägivallaga.

Solmani selline väide ajas sotsiaalmeedia tagajalgadele. Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Toomas Grauberg kirjutas oma Facebooki seinal, et kui minister tõesti nii mõtles, on tal aeg tagasi astuda. Lisades hiljem, et püüdis küll ministri jutust aru saada, ent mõte jääb samaks. „Kui peretüli läheb üle füüsiliseks, siis tegemist on vägivallaga. Kui on oht, et tüli läheb füüsiliseks ning üks pool on muutumas vägivaldseks, siis on tegemist vägivallatsejaga.“

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhatuse liige Margo Orupõllu sõnul on tõenäoline, et Solman mõtles midagi muud kui ütles. „Minister peab sellisel tundlikul teemal olema väga ettevaatlik,“ ütles ta. Orupõllu sõnul ei tohiks teha vahet, kas tõukajaks on elukaaslane või võõras inimene tänavalt – vägivald on see igal juhul. „Halb olukord on juba tekitatud, aga mis mulle meeldib, on meedikud. Selle jama sees saime teada, et meedikud on nii teadlikud!“

Minister Solmani enda sõnul oli teema tõstnud Postimehe loos kajastatu hoopis poolik mõttekäik, mille ta koha peal kuulajatele lõpuni selgitas. „Perevägivalda ma kindlasti ei soosinud, vastupidi, kõnelesin abi otsimisest ja võimalustest abi saada. Seega vabandan, kui selline mulje võis kellelegi jääda.“

„Pidasin silmas eelkõige seda, et peresuhetes on oluline, et pereliikmed sooviksid ja oskaksid omavahel suhelda ning püüaksid üksteist mõista,“ sõnas minister. „Tähtis on, et liigemotsionaalsusest ja tülitsemisest ei saaks argipäeva osa ning sellest ei kasvaks välja vägivalda. Kui selline olukord siiski tekib, siis sellega leppida ei tohi! Vaimsel alistamisel ja füüsilisel vägivallal ei saa olla kohta inimeste omavahelises suhetes.“