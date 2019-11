Trumpi vägistamises süüdistanud naine pöördus kohtusse 

Ajakirja Elle 75aastane kolumnist Elisabeth Jean Carroll väitis juunis müügile tulnud elulooraamatus, et praegune USA president Donald Trump vägistas ta 1995. või 1996. aastal New Yorgis ühe kaubamaja riietusruumis.

Donald Trump Foto: EPA/Scanpix

Trump ütles poliitikaportaalile The Hill antud intervjuus, et esiteks ei ole see naine tema maitse, teiseks ei ole seda juhtunud ja kolmandaks valetab naine täielikult. Trump lisas, et tõenäoliselt üritab Carroll niisuguse süüdistuse abil oma raamatut paremini müüa.