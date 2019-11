RAHUTUSED BARCELONAS: Kataloonia separatistid põletasid Hispaania kuninga pilte 

Meeleavaldajate seas oli ka kolme peamise separatistliku erakonna liikmeid. Siiski soovitas Kataloonia juhtkond toetajatel end vaos hoida. Kuningas osales koos abikaasa ja kahe tütrega Barcelonas toimunud auhinnatseremoonial, kus tunnustati noori ettevõtjaid, teadlasi ja kultuuritegelasi. Sõna võttis ka troonipärija printsess Leonor, kes kinnitas, et Kataloonial on tema südames oluline koht.

Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez kinnitas teledebatis, et kui tema Sotsialistlik Töölispartei valimised võidab, muudavad nad seadust nii, et omavoliline iseseisvusreferendumi organiseerimine saab tõsiseks kuriteoks. Karme meetmeid lubasid ka suurim opositsioonierakond Rahvapartei ja paremäärmuslik Vox.

Rahutused on elavnenud ajal, mil järgmiste üldvalimisteni on vaid loetud päevad. Need on sel aastal juba teised valimised, sest esimeste järel jäi riik poliitilisse ummikseisu.