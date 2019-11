Briti parlament valis uueks spiikriks kogenud leiboristi 

„See parlament muutub, ent muutus toimub paremuse poole,“ lubas Hoyle kui ta oli ametisse valitud. Ta avaldas lootust, et Briti alamkoda taastab võimsa parlamendina prestiiži kogu maailma silmis. Suurbritannia peaminister Boris Johnson sõnas, et Hoyle toob parlamenditegevusse oma eripärana tuntud lahkuse.

Traditsiooniliselt tirisid teised parlamendiliikmed pärast hääletustulemuste avalikustamist Hoyle'i jõuga spiikritoolile. See komme sai alguse juba sajandeid tagasi, kui spiikri ülesanne oli olla parlamendi ja monarhi vahemeheks. Tollel ajal oli see ülesanne ohtlik ning spiiker pidi sageli monarhile ebameeldivate sõnumite edastamise eest karmilt maksma. Aastatel vahemikus 1394-1535 hukati seitse spiikrit – neil löödi pea maha. See tekitas ametiposti vastu hirmu.