Lasnamäe rahva mure: Pae promenaadil käib elu kasiinode, pandimajade ja varahommikul avatavate õllebaaride "kuldses ringis" 

Tallinnas Lasnamäel teeb sealsetele elanikele muret pandimajade ja kasiinode paiknemine korterelamute keldrites ja elamute vahel. Hea näide on Pae asum, kus väikesel alal – Pae promenaadil – moodustavad nii-öelda kuldse ringi kasiinod, pandimajad ja hommikul kell seitse kärakat müüvad õllebaarid. Tihtipeale on nii, et paljud kliendid kasutavad kõiki kolme eelmainitud asutust. Mis omakorda toob kaasa elukvaliteedi languse ning hulganisti sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Lasnamäe linnaosavanem Andres Vääna tunnistab, et olukord Lasnamäel, eriliselt Pae promenaadil, teeb talle muret: „Kindlasti ei tohiks need asutused paikneda elumajade, laste mänguväljakute ja koolibussipeatusete vahetus läheduses. Nad ei tohiks olla ahvatlevad potentsiaalsele kliendile ega anda sõnumit, et astu sisse ja lahenda oma rahamured ühe liigutusega.“