Eesti uudised Tänavu on karistada saanud kaks kohtunikku, kaks on uurimise all Siim Randla , täna, 06:33

Foto: Teet Malsroos

Distsiplinaarkorras on tänavu karistada saanud kaks kohtunikku ja kriminaaluurimise all on kaks õigusemõistjat, neist üks on altkäemaksuvõtmise kahtlusega Tartu kohtunik Eveli Vavrenjuk.