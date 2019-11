Kas ebola viiruse eest hoiatanud ajakirjaniku mõrvasid tõesti vandenõuteoreetikud? 

Paraku nii ei ole. Nagu läänemaailmaski levib skepsis teaduspõhise meditsiini, vaktsiinide jms suhtes, nii ka Kongos. Seal on asi hoopis hull, kuna paljud levikupiirkonna elanikud ei usugi, et viirus üldse olemaski on. Põhja-Kivu, Lõuna-Kivu ja Ituri provintside elanikud kipuvad uskuma vandenõuteooriaid, et viirus on kas totaalne väljamõeldis, millega valitsus rahvast kiusab või et see küll eksisteerib, ent valitsus levitab seda meelega. Meditsiinitöötajad on seega nende kahtlejate silmis kas valitsuse agendid ning väärt parimal juhul umbusku, halvimal juhul vägivalda, või lihtsalt oportunistid, kes saavad hea töö ja palga peale. Eriti levinud on viimane arusaam. Äraostetuteks peetakse ka neid, kes ebola üle elanud ja ellu jäänud. Mõned usuvad, et haigestunud saavad selle eest raha, et haigust kas teeselda või teistele edasi kanda.