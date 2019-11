Tanel Kiik EKREst: arvata, et 19 kohaga parlamendis saab korraga kõike, on natuke palju tahetud

Tanel Kiik Foto: Teet Malsroos

Eelmisel nädalal tõi EKRE bussidega inimesi LGBT-vastastele streikidele, konservatiivid ähvardasid noortekeskuse põlema panna, EKRE häälekandja Uued Uudised treib sotsiaalministrist jätkuvalt laimavaid uudiseid ja nimetab teda LGBT-ministriks. Arengud on seda markantsemad, et just sotsiaalminister Tanel Kiik on üks selle valitsuse arhitektidest, kes EKRE valitsusse kutsus, vahendab „Laser“