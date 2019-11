Seisukoht | Kasulik käik kalmistule 

Olen kuulnud, et päris paljud ei taha surnuaeda minna nii-öelda tuju rikkuma. See on väga imelik suhtumine. Tunduvalt rohkem halbu emotsioone võib saada näiteks Tallinna linnavalitsuses ametnikega suheldes.

Minule on surnuaeda minek mitmes mõttes kasulik käik. Esiteks hoian oma isa viimse puhkepaiga korras. Kahjuks tean, et nii mõnigi lähiringi inimene proovib sellest kohustusest kõrvale viilida. Tegelikult on ju normaalne, kui hauda korrastatakse mitu korda aastas, varakevadest hilissügiseni. Ise olengi seda teinud.