Puruks katused ja lömmis autod: Lõuna-Eesti tormi kahjud küünivad sadadesse tuhandetesse 

Salva Kindlustuse Tartu esinduse juhataja Anneli Kuusik ütleb, et praeguseks on neile seoses tormiga laekunud 30 kahjuavaldust. „Üldiselt võib need jagada kolmeks. Tormituulte tõttu kahjustada saanud katused. Murdunud puud, mis kukkusid hoonetele, aedadele ja sõidukitele. Tormituulte tõttu kahjustada saanud batuudid ja kasvuhooned, mis purunesid või põhjustasid kahjustusi ümbritsevatele objektidele,“ räägib ta „Esialgsetel hinnangutel jääb praeguseks laekunud kahjuteadete keskmine summa ligi 2000 euro juurde.“ Erakordne juhtum leidis aset Elva vallas, kus ühel inimesel murdus tormi tõttu kolm koduaias kasvavat mändi ja nii õnnetult, et üks puu kukkus elumajale, teine võrkaiale ja kolmas puukuurile. Kogukahju jääb umbest 5000 euro juurde. Eraldi toob Kuusik välja Luke mõisa, kus murdunud puu kukkus käsitöökojale. Sealne kahju ulatub ligi 6000 euroni, kuigi esialgne hinnang oli suurem.

If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu toonitab, et kahjuteateid on tulnud peale Lõuna- ja Kagu-Eesti ka Pärnu- ja Saaremaalt. „Meile on teada antud 120 kahjujuhtumist. Suuremaid kahjustusi põhjustasid tuule mõjul purunenud katused ja kukkunud puud. Katuste parandamisel tuleb nii mõnigi kord kõrvaldada ka vihmavee tagajärjel tekkinud kahjustusi inimeste kodudes. Käesoleva tormiga seoses oleme saanud rohkem kui 40 teadet katuste purunemisest, seejuures kahel juhul lendas minema terve kortermaja katus,“ ütleb Nõu. „Samuti on meid teavitatud paljudest kahjujuhtumitest, mille on tekitanud pingekõikumised. Peale varakahjude on meile teada antud ka sõidukitega juhtunud õnnetustest, kus näiteks auto on pimedas sõitnud otsa teele langenud puule.“

Kui torm on tulekul, siis soovitab Nõu batuudid kokku pakkida, sest vastasel juhul need lendavad minema ja teevad paksu pahandust. Nimelt kui raju on piisavalt kõva, lendab batuut koos kinnitusankrutega minema – nii juhtus Nõu sõnul kümnel korral.