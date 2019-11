Juhtkiri | Riik peab tagama teise samba väärtuse säilimise 

Ka finantsvõhik saab aru, et kiirmüügi korral saab vähem raha, sest ka võimalik ostja teab, et poliitikute seatud tähtaegade tõttu on fondid müüjatena sundseisus. Ilmselt tekib ka surve nende magusamad palad võileivahinna eest infole lähemal seisjate kätte nihverdada, nii nagu pangad üritasid pensionifonde pügada ka kümme aastat tagasi, ning see süvendaks kaost veelgi.

Millise garantii saab aga teise samba reformi peaideoloog Helir-Valdor Seeder anda raha välja võtta soovijatele? Kui väljuja esitab sambast lahkumisavalduse, vaadates osaku hetkehinda, siis kas ta on valmis selleks, et raha väljamaksmise ajaks on selle väärtus langenud näiteks kolmandiku võrra ning praegu 10 000 eurot väärt osakute eest saab ta pärast tulumaksu mahaarvamist kätte vaid napilt 5000 eurot?

Veelgi õigustatum on osakuväärtuse garantii küsimus nende jaoks, kes riiki usaldades otsustavad jääda edaspidigi teise sambasse raha koguma. Ka neil – või eelkõige neil – on õigustatud ootus fondiosakute tootlikkuse ja väärtuse säilimise suhtes. Kui sambajooksu tingimustes langeb osaku väärtus kolinal, siis tuleb välja, et kõige rohkem kannatavad ja praktiliselt maksavad kogu reformi kinni need, kes on otsustanud teise sambasse püsima jääda.