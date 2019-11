Ülikoolide õppejõud: plaanitav lasteaia riiklik õppekava eirab seadusi ja laste õigusi 

1. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) rakendamiseks on loodud tugimaterjalid. See võimaldab lasteaedadel, kes tuge vajavad, juhiseid kasutada, kuid ei sätesta neid kohustuslikult kõigile, andes õpetajatele pedagoogilist vabadust. Õppekava uuest versioonist jääb mulje, et ei usaldata lasteaiaõpetajat kui professionaali, kes on saanud vajaliku ettevalmistuse, sh kutse „õpetaja, tase 6“. Seeläbi avaldatakse selle dokumendiga umbusaldust ka lasteaiaõpetajate ettevalmistusele ülikoolides.