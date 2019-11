Mihhail Gorbatšov hoiatab: maailm on suures ohus! 

„Nii kaua, kuni eksisteerivad massihävitusrelvad, eriti tuumarelvad, on oht kolossaalne,“ vastab 88aastane Gorbatšov (pildil) veendunult küsimusele, kui tõsine on pinge Vene ja Lääne maailma vahel. Ta rõhutab, et kõik rahvad peaksid häälekalt nõudma tuumarelvastuse täielikku hävitamist. „Et päästa meid endid ja kogu planeeti,“ lisab ta.