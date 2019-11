UUS TREND: migrandid liiguvad Euroopas külmutusautodes

SURMAAUTO: Selle vedukauto Scania külmutuskonteinerist leiti 23. oktoobril Londoni lähistel Graysis asuvas Waterglade'i tööstuspargis 39 inimese surnukehad. Foto: EPA/Scanpix

Esmalt arvati, et tegemist oli hiinlastega, kuid hiljem selgus, et kõik hukkunud olid pärit Vietnamist. Eksiteele viis uurijad see, et nad reisisid võltsitud Hiina passidega. Pärit olid nad peamiselt Vietnami keskosast Nghe Anhi ja Ha Tinhi provintsist, kus viimastel aastatel on juhtunud mitu keskkonnakatastroofi ning töökoha leidmine on raske. Samas äratab imestust, et väidetavalt vaesed inimesed suudavad leida 30 000 eurot, mida inimsmugeldajad võtavad neilt Vietnamist Inglismaale toimetamise eest.