Ise surnuaeda ei jõua? Nüüd saab hauale küünla toimetada ka kulleriga 

Gratitude Services loojad on Gerli Palgi, Antons Jurčenko ja Allan Selirand. Palgi kommenteeris Õhtulehele, et idee sündis tõdemusest, et kõigil kolmel oli surnuaias käimisega päris vilets lugu. Kui proovida hauaplatsi hooldamist tellida, siis kerkisid ette igasugused takistused, alustades sellest, et hooldaja ei leidnud surnuaiast hauda lihtsalt üles.

„Praegu saab meie kaudu tellida vaid küünla kalmistule viimist, aga kevadeks tahame oa teenuseid kindlasti laiendada. Meie praegune kampaania ongi pigem selleks, et näha, kas Eestis selle teenuse järgi nõudlust on,“ sõnas Palgi. Pakkumisel on küünla viimise teenus, milles kõige odavam valik on 3.99 euro eest üks küünal tellida ja kõige kallim 12 euro eest tellida lähedase hauale kolm kallimat küünalt, mis ühtlasi ka kauem põlevad.

Kõige suurem ja vajalikum töö on Palgi sõnul surnuaedade kaardistamine. „Me saime inspiratsiooni ühelt meie partnerilt, kes oli kuus aastat tagasi Riias juudi kogukonna tellimusel ära kaardistanud kogu juutide surnuaia. Selle teenuse jaoks on nõudlus ja meie eesmärk on kevadeks ära kaardistada 150 Eesti surnuaeda,“ selgitas ta. Kui surnuaiad on läbi töötatud, siis saab luua kullerteenuse osutamiseks vajaliku kaardirakenduse.