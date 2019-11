KUIDAS EDASI? Hätta sattunud kliimaaktivist Greta Thunberg palub abi

Pärast abipalvet võttis Greta Thunbergiga Twitteri vahendusel ühendust Hispaania keskkonna- ja kliimaministri kohusetäitja Teresa Ribera. Ta kirjutas, et Greta Thunberg on Madridis ÜRO kliimakonverentsil oodatud külaline ning Hispaania valitsus on valmis teda meelsasti Atlandi ookeani ületamisel aitama. Kuidas täpselt see abi välja näeb, seda Ribera ei avalikustanud.