ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: mis on süvariik? Mihhail Lotman: see on koll, millega hirmutatakse lapsi 

Paljud vastajad ei olnud süvariigist kuulnudki, kuid välja toodi ka mõte, et see võib olla mingisugune pidu. „See on mingi EKRE ja nende kujutelm sellest, et kuskil on mingid varjatud jõud, kes juhivad riiki tegelikult,” arutleb üks meesterahvas.

Küsimuse peale, kas Eesti on süvariik, vastas Lotman: „Eestis on muidugi olemas ametnikke, kes teevad oma tööd. On olemas salateenistused, mille töö ei ole eriti avalik. Aga, et siin oleks mingisugune vandenõu ühiskonna suhtes... vähemalt ei ole mitte mingisugusuguseid andmeid selle kohta. See on selline koll, millega hirmutatakse lapsi,“ räägib Lotman.