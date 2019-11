Piraadid röövisid Norra laevalt üheksa meeskonnaliiget 

Kuigi piraatlus on ülemaailmselt hääbumas, on olukord Benini rannikuvetes vastupidine. Levivad hirmud, et piirkond järgib ohtliku piraatlusega Somaalia eeskuju. Juulis avalikustatud rahvusvahelise merendusbüroo (IMB) raport nimetab Guinea lahte „maailma piraatluse tulipunktiks“. Selle kohaselt toimub merel pantvangistamisest 92% just Guinea lahel.