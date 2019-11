Personalijuht: meie jaoks pole tähtis, kas töötaja on erivajadusega – peamine, et ta oleks tubli ja tragi! 

Wendre enam kui 840 töötajast lausa 7,6% (ehk 64 inimest) on erivajaduse või vähenenud töövõimega. Peamiselt töötavad need inimesed tootmises. Liisa Alekask kinnitab, et kindlasti pole nii, et erivajadusega inimesega oleks keerulisem töötada. „Üks ei söö teatud asja, teisel on mõni talumatus – need on ju ka erivajadused või- soovid. Mõnikord on hoopis raskem töötada inimesega, kellel on lihtsalt keeruline iseloom,“ teatab personalijuht.

Töövestlusel võiks olla aus

Küll aga on Liisa personalijuhina tajunud, et erivajadusega inimesed ei julge alati töövestlusel kristalselt ausad olla. „Eks on olnud kogemusi, et kui rääkida oma haigusest, ei soovita neid tööle võtta. Ilmselt pole see kartus ilmaasjata kujunenud – aga kui sul tõesti on seda tööd vaja, siis jätadki lõpuks asjad rääkimata. Kahjuks on veel palju tööandjaid, kes kardavad, et mingi terviseseisund võib takistada efektiivset töötegemist,“ arutleb Liisa.

Samas toonitab ta, et tööandja jaoks on oluline teada, kui inimesel on tervisemure – siis saab ka vastavad meetmed kasutusele võtta.

„Näiteks epilepsiahaigete puhul saame vahetusjuhiga läbi rääkida, et inimene töötaks kohas, kus hoo tekkides ei teeks ta endale kahju. Et inimene ei oleks sellise liini ääres, kus on teravad asjad. Meil on küllalt muidki sobivaid töölõike,“ selgitab Liisa ning lisab: „Mulle tundub, et on palju tabu ja hirmu selle osas, et mis saab, kui hoog tuleb. Aga meie Wendres mõtleme nii, et inimene suudab ülejäänud ajal ju tööd hästi teha.“

Abi saab ka töötukassast

Liisa tunnistab, et just töötukassa on Wendret nõu ja jõuga aidanud. „Olen käinud kuulamas erivajadusega kogemusnõustajaid. See oli tõesti väga silmiavav, sest saame neilt otse küsida, mida peaksime ühes või teises olukorras tegema,“ toob ta välja. Peale selle on töötukassa tulnud Wendrele appi palgatoetusel ja vajalike tarvikute ostmisel. „Näiteks on meil üks liin, kus töötavad kurdid. Soetasime tänu töötukassale kõigile käemonitorid. Kui peaks tulema tuletõrjehäire, saavad nad vibreeriva märguandega teate, et peavad majast väljuma,“ seletab Liisa.