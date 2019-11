ERAKORRALISTE VALIMISTE EEL: Hispaanias kardetakse välispoliitilist kahju 

Mõned Euroopa Liidu asutused ongi juba hakanud oma usaldust Madridi vastu koomale tõmbama. Euroopa Liidule teeb tõsist muret seegi, et peaministri kohusetäitjas Pedro Sánchezis nähti üht Euroopa suure potentsiaaliga liidrit.

Tänapäeval on muutunud peaaegu traditsiooniks võõrriikide sekkumine ühe või teise riigi valimisprotsessi. Nii teatati ka Hispaania välisministeeriumist, et pühapäevaste valimiste eel ollakse valmis välisriikide võimalikke rünnakuid tõrjuma. Kuigi poliitikud ei nimetanud potentsiaalseid sekkujariike, siis ekspertide arvates võivad Hispaania olukorra destabiliseerimisest kõige rohkem huvitatud olla Ameerika Ühendriigid ja Venemaa, kusjuures mõlemat riiki on varemgi selliselt tegevuselt tabatud.