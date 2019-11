Rahvusvaheline Valuutafond soovitab jätta teine pensionisammas kohustuslikuks 

„Eesti Panga ja IMFi hinnangud on sarnased. Esimene ja teine sammas täiendavad üksteist ja on eriti olulised vananeva rahvastikuga riigis. Praegu on mängus 700 000 inimese säästud. Kui lahkujaid on palju, siis teise sambasse jääjate pensionivara tõenäoliselt väheneb,“ kommenteeris Eesti Panga president Madis Müller pressiteates.