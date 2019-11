Endine peaprokurör: Mary Krossi puhul on oluline valeütluste andmise motiiv 

„Avaliku huvi mõiste, need on kaks sõna seaduses ja selle juures ka juristid jõuavad eri järeldustele. Kas on selgeid vajadusi selliseid lihtsamaid kuritegusid alati lõpuni menetleda? Ega ma ka ei ole toimikut näinud, aga siin ma arvan prokuratuuri jaoks said otsustavaks eri aspektid. Kui me vaatame motiivi, siis on räägitud, et seal võis olla poliitiline motiiv soov valimistulemusi mõjutada, ühiskonnas viha suurendada. Iseenesest see võib ka nii olla, aga õiguslikult ei ole seda kohtusaalis võimalik tõestada,“ selgitas Aas.

Vandeadvokaadi sõnul ei arutatud Krossi juhtumi puhul sellest, et sõbrannale räägiti valejuttu, vaid sellest, et politseile antakse valeütlusi. Mõlemal teol on omad motiivid. „Ütluste andmisel võis olla olukord, kus inimene oli eetilises lõksus ja ei suutnud näidata piisavalt täiskasvanulikkust. Arvas, et kui ta nüüd valet tunnistab, siis mida avalikkus ütleb ja tegi teise vea otsa,“ selgitas ta. Valeütluste andmine võib olla ohtlik. „Asi ei ole selles, et politsei ja kohtusüsteem on nii ülev ja autoriteetne, et neile valetada ei tohi. Põhjus on see, et valeütluste andmine võib viia kohtumenetluses väga vale otsuseni. Keegi võidakse süüdi mõista,“ sõnas Aas.