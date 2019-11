MÜRGINE SUDU: Delhi võimud piiravad äärmusliku õhureostuse tõttu sõidukite kasutamist 

Hingamisteede haigused ohustavad miljoneid Delhi elanikke, sest linna õhukvaliteet on väga halb. Kahjulike osakeste osakaal õhus on soovituslikust tasemest tunduvalt kõrgem. Tervisetöötajad on palunud inimestel kodudesse jääda ning võimalusel vältida igasugust füüsilist tegevust. Paksu sudu alla mattunud linnas on suletud ka koolid.

India pealinna võimud on olukorra muutmiseks esile tulnud plaaniga, mille järgi piiratakse sõidukite kasutamist. Delhi tänavatele lubatakse ülepäeviti vaheldumisi paaris ja paaritu numbrimärgiga autod. Esialgu katsetatakse seda 4.-15. novembrini. Selline süsteem võeti kasutusele ka 2016. ja 2017. aastal, ent pole kindlat garantiid, et see saastatust vähendab.

Delhi elanikud peavad tervise kaitsmiseks näomaske kandma. Foto: Imago/Scanpix

Delhi ülemminister Arvind Kejriwali sõnul võtab „paaritu-paaris plaan“ teedelt sadu tuhandeid autosid. Need, kes erikorraldust rikuvad, peavad leppima 4000 ruupia ( umbes 50 euro) suuruse trahviga. Määrusel on ka erandeid. Näiteks ei piirata ühistranspordi, päästesõidukite, taksode ja kaherattaliste liiklemist. Samuti on nõudest vabastatud ka üksinda sõitvad naised.