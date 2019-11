JAHT INFOLEKITAJALE: Postimees Grupi juhatuse esimees soovitab vilepuhujal ettevõttest lahkuda 

„Eile pöördus grupp toimetuse liikmeid juhtkonna poole süüdistustega peatoimetaja aadressil. Need saadeti e-kirjaga kitsasse ringi, mille liikmed olid kirja saatjad ja toimetuse juhtkond. Päeva jooksul jõudis kiri Ilmselt levida ka mujal toimetuses. Kell 16:50 oli meil koosolek, kus Merili (Merili Nikkolo - toim.) andis teada Peetri (Peeter Helme - toim.) tagasiastumisest,“ selgitas ta. Raudsalu sõnul oli koosolekul kokku lepitud, et edaspidi klaaritakse toimetuse sisemisi probleeme toimetuse sees, mitte konkureerivatele ettevõtetele kuuluva meedia vahendusel. „Sellega olid kõik nõus. Siiski on keegi meie hulgast lekitanud eilse kirja Delfisse. Sellega on tekitatud mainekahju ja veetud alt meid kõiki, kes me leppisime koos kokku, et oma siseasju ajame ettevõtte sees,“ lisas ta.