Eesti uudised Välismaalt pärit ehitajad kergitavad üürihindu Eesti Päevaleht , täna, 08:16 Jaga: M

Mustamägi Foto: Martin Ahven

Välismaalaste osakaal üüriturul on viimasel ajal suurenenud ja see on omakorda kergitanud üürihindu – aastaga on Tallinna korterite rendihinnad tõusnud umbes 10%.