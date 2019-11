Õigusteadlane Jaan Ginter Mary Krossi juhtumist: oportuniteediga nõustumine ei tähenda enda süüdi tunnistamist.  

Ginteri sõnul on Mary Krossi süüasi mõnevõrra poliitilise maiguga, kuna valesüüdistuse esitas poliitilise taustaga inimene konkreetse poliitilise jõuga väidetavalt seotud väljamõeldud isiku kohta. Kuid prokuratuuri antud selgitustest ilmneb, et prokuratuur ei ole seda aspekti suutnud või tahtnud märgata, ütles Ginter. Tema sõnul selgitas prokuratuur menetluse lõpetamist sellega, et rikkumine oli vähetähtis ja toimus minevikus.