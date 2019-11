Räige palgamõrv: Moskvas tapeti Inguššia politseijuht 

Kiretu valvekaamera salvestas Inguššia politsei ekstremismivastase võitluse keskuse ülema Ibragim Eldžarkijevi ja tema venna Abduahmedi tapmise kogu selle halastamatuses. Uurijad leidsid mõrvakohalt vähemalt kümme hülssi. Järelikult ei kasutanud tapja Makarovi püstolit, nagu algul arvati – selle pidemesse mahub vaid kaheksa padrunit.

Majanurga taga istus palgamõrvar teda ootavasse autosse, kus olid kaasosalised ja kihutas minema. Sõiduk hüljati Vernadski prospektil metroopeatuse juures, kus neid ootas ilmselt järgmine auto. Kolme arvatava kurjategija andmed on saadetud Venemaa kõigisse politseijaoskondadesse, sest eeldatavasti on nad Moskvast juba lahkunud. Hiljem teatas uurimiskomitee, et kahtlusaluste ring suurenes üheksale.

Venemaa uurimiskomitee andmeil on arvatavate kurjategijate telefonivestlusi ja SMSe uurides selgunud, et nad viisid end Eldžarkijevi ja tema venna tegevuse ja liikumisteedega põhjalikult kurssi, tegid varakult oma autodele võltsnumbrid ning otsustasid tapmiseks valida Moskva äärelinna, kus Eldžarkijev elas oma venna juures. Uurimiskomitee teatel oli ta tulnud Venemaa pealinna eraasjus.

Autos, mille juures ta koos kohale tormanud vennaga tapeti, istus 37aastane ärimees Gursman Sapralijev. Uurimiskomitee on ta üle kuulanud. Sapralijev väitis, et ta jäi ellu, sest ei hakanud relvastatud kurjategija poole uisapäisa tormama. „Ma arvasin, et paljaste kätega ma püstoli vastu ei saa,“ ütles ta ülekuulamisel Vene ajakirjanduse teatel.

Uurimiskomitee on üles otsinud ja vestelnud ka selle mehega, kes viis Eldžarkijevi tol päeval venna juurde.

Eeldatavasti tapeti ohver oma töö tõttu, kuigi uurijad ei välista ka seda, et palgamõrva tellijal võis politseijuhiga olla ka eraviisiline tüli näiteks mõnes äriasjas, ja on ka üsna tõenäoline, et tegu on veritasuga – kuuldavasti oli Eldžarkijev olnud tülis Inguššia mõjuvõimsa usugrupeeringuga.

Pärast seda, kui ta hakkas 2017. aasta detsembris juhtima ekstremismisvastast keskust, on Inguššia siseministeeriumi teatel paljastatud neli ulatuslikku kurjategijavõrgustikku ja konfiskeeritud tuhandeid tulirelvi.