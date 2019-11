Kohus saatis 20 aastaks vaimuhaiglasse ekskallima vägistanud naise 

Vahepeal meest hammustades nõudis ta seksi jätkamist, kuni tolle peenis ei suutnud enam jäigastuda. Ka pärast seda ei läinud Mears minema, lõhkus asju ja märgas mehe voodi. Uue ostmiseks pidi ohver kulutama 600 dollarit. Nii ütles ta ajalehe The Great Falls Tribune andmeil kohtus.

Kui mehel õnnestus lõpuks põgeneda ja politsei kutsuda, oli tal telefonist ette näidata fotosid, kuidas Samantha matšeetega vehkis ja teda ähvardas. Politseile kinnitas naine, et mees röövis ta tänavalt ja sundis teda endaga seksima. Matšeete olevat ta aga majast haaranud, et end sellega vägivaldse ekskallima eest kaitsta. Ta jutt aga olevat olnud nii segane, et politsei ei jäänud teda uskuma.