Deivil Tserp | Õnneks eksivad ka (spordi)arstid 

Tegelikult ei ole Kirdi paranemise kiirust võimalik ennustada isegi kõige parema tahtmise korral. Mõnes mõttes on see hea, sest püsib lootus, et ta saab juuli lõpus algaval olümpial areenile astuda ja ideaalse stsenaariumi korral ka medalilahingus kaarte segada.