Juhtkiri | Kus on Jüri Ratase silmad? 

Tõsi, toitumiseelistusi ja seksuaalset sättumust pole kuigi kohane võrrelda. Ometi on eespool kirjeldatud olukord, milleni jõudmist ei soovi tõenäoliselt mitte keegi, aastal 2019 reaalsus nende inimeste jaoks, kes kuuluvad LGBT-kogukonda (lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised). Kui seni on viimaste kohtumised paljusid inimesi jätnud vast sama ükskõikseks kui naabri toidukorv, siis viimastel kuudel on Eesti LGBT ühingu korraldatavad või osalusega üritused mitu korda ületanud uudisekünnist – olgu siis politsei väljakutsumisega päädinud LGBT-ühingu teavitusüritus Pärnus või möödunud nädalavahetusel Tartus toimunud LGBT-teemaõhtu noortele, mille täpset toimumiskohta tuli alaealiste kaitseks meeleavaldajate eest varjata.

Kas selline on kõigile õiglane riik, mida peaminister Jüri Ratas meile valimiste eel lubas? Või millega seletada Keskerakonna esimehe vaikimist olukorras, kus LGBT-inimeste hirmutamiseks mõeldud aktsioonide korraldamisega on seotud tema valitsuspartneri erakonna inimesed? Milline võiks olla EKRE motivatsioon provokatsioonid lõpetada, kui see aitab mobiliseerida nende toetajaid ja peaminister vaatab sellele kõigele läbi sõrmede?