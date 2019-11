Taavi Libe | Tänapäeva apokalüpsise õppetunnid 

Olgem ausad, kriisiolukorraks valmistumine polegi tänapäeval kuigi lihtne, sest tegelikult astume sellega väärtuskonflikti. Ühiskonna üldine suundumus on see, et me tarbiksime aina vähem ja läbimõeldumalt. Et me ei ostaks külmkappi ja sahvrisse valmis toitu, mille puhul me pole kindlad, millal ja kas me selle üleüldse ära sööme. Et me tarbiks võimalikult palju rohelist energiat ning vahetaksime bensiinimootoriga transpordivahendeid aina kiiremini elektrisõidukite vastu. Mis siis ikkagi on jätkusuutlikum käitumisviis?