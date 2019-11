KATASTROOF TULEKUL? Vandeadvokaat hoiatab, et hooldekeskustele kehtestatud haridusnõuded tõstavad teenuse hinda  

„Kuis sa töötajad välja koolitad, siis neil on ootused ka paremale palgale ja see survestab tõstma teenuse maksumust, mis on kliendi jaoks praegugi kõrge,“ ütleb Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja, kuid pooldab sellest hoolimata haridusnõuete kehtestamist hooldajatele. Sarnaselt Rahuojaga peab haridusnõuete kehtestamist vajalikuks ja arukaks ka Lõuna-Eesti hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik, kes juhib kuut hooldekeskust üle Eestis. „Mingit katastroofi ei järgne, sest nõude kehtimahakkamisest oli varakult teada antud. Meie eakaid peavad hooldama hea hariduse saanud hooldustöötajad. See nõue on igati õigustatud,“ märgib Tulik.