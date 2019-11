Raplamaal elu kaotanud mehe pere heaks korraldati heategevusmüük 

"Elu on ettearvamatu ja vahel tabab mõnda meist eriti karm elusaatus. Nii juhtus üleeile minu kunagise õpetajaga, mil tuleroaks langes tema kallis kodu ja elu kaotas tema abikaasa. Siinkohal pöördun ma abi saamiseks teie poole! Ma ei palu teil lihtsalt kuskile kontole raha kanda, ei! Ma annan teada, et SushiMushi kohvik avab erandkorras sel pühapäeval kell 12 oma uksed ja on valmis teie tellimusi täitma! Kogu päeva tulu läheb 100 protsendiliselt otse temale! Minu palve on, et kui plaanite pühapäeval väljas einestada või toidu kaasa tellida, siis tehke seda SushiMushis!" postitas ta sotsiaalmeediasse abipalve.