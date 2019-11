GALERII | Sarah Brightman võib endiselt uhkustada kristallhääle erilise puhtusega

Laupäeval laulis Sarah Brightmani oma tuuri HYMN raames Tallinna publikule. Saal oli kolmveerandi jagu täis, sest need, kes on tahtnud maailma kuulsaima soprani oma elu jooksul ära näha, on seda teinud ilmselt tema kahe eelmise Tallinna kontserdi ajal.

Kõlakad selle kohta, et superstaar hakkab ehk minetama endist hiilgust, ei vasta absoluutselt tõele – Brightman on vaatamata suvel lähenevale 60 aasta juubelile endiselt tippvormis. Uue plaadi HYMN laulud ongi kirjutatud ja valitud nii, et parimini eksponeerida tema hääle kolmeoktavilist ulatust ning võimalusi. Aga fännid ootavad kõige rohkem ikka tuttavaid kultuslaule. Nii pälvisid ka seekord võimsaimad aplausid „Who Wants to Live Forever“ ansambli Queen repertuaarist ja „Pie Jesu“ ning „Time to Say Goodbye“. Viimasena nimetatud laulu esitas artist väga lihtsalt, saates end ise klaveril – nõnda sündis üks kontserdi vaieldamatuid tipphetki.