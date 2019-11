GALERII | Hingedepäeval avati Kadrinas vanadest surnuaiaristidest Ristisalu 

Püüdke leida Eestimaalt mõnd surnuaeda, kus ei oldaks hädas vanade metall-ristidega, mis pärinevad hooldajateta haudadelt. Kadrina tegi teednäitava sammu ja andis uue hingamise kiriku veerel roostetavale sajakonnale ristile.



Idee Kadrina ristide eksponeerimisest kunstilise Ristisaluna sai alguse 2015. aasta aprillis. Otsustati, et Kadrina kiriku veerel seisvad ristid vajaksid nii enamat väärtustamist kui ka korralikku eksponeerimist. Kaasati kunstnik Teet Suur, kes on spiraalikujulise maketi „Maa ja taeva vahel“ autor. Tänaseks on kaasatud ka põhiprojekti maastikuarhitekt Rait Karus. Ristisalu ehitas vald MTÜ Arenduskoja Leader programmist ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustava meetme toel. Ristisalu läks maksa 56 000 eurot.



Ristisalu kavanditega said Kadrina kiriku külastajad tutvuda läbi kolme aasta, arvamustevihikus on talletatud ainuüksi postiiivsed hinnangud kavandatavale salule.



Kadrinas loodetakse, et ristide kunstiline taaskasutus on abiks ja eeskujuks paljusid teisi Eestimaa kalmistuid painava ristiprobleemi lahendamiseks.