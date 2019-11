Lugu, mis Postimehes pahanduse majja tõi 

Autor toob välja, et mujal maailmas on plakatid suudelvatest meestest jõudnud isegi ministeeriumi, siis meil ei võeta samasooliste abielude seadustamist isegi arutlemisele.

Juba arvamuse alguses seisab Postimehe arvamusloos praegust valitsust kritiseeriv lause: "Selle asemel on meil valitsuserakond, kes kiusab naiivse pereväärtuste kaitsmise egiidi all seksuaalvähemusi taga."

Autori sulest on pandud ka kirja avalikkusele paistev EKRE hirm, et omasooiharatest rääkiv film või plakat võiks olla põhjus, miks inimene päevapealt geiks hakkab. Üldiselt on arvamusloo sõnum aga see, et seksuaalvähemuste vastu tuleks olla tolerantne.