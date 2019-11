Peeter Helme ja ajakirjanike vastuolu põhjustas geiabielu toetav arvamuslugu 

Sel nädalal Postimehe peatoimetaja kohalt lahkunud Peeter Helme väitis, et lahkus töörahu huvides, kuid ei soovi põhjuseid täpsemalt lahata. Nüüd selgub, et mässu tõstnud 19 ajakirjanikku läksid Peeter Helmega konflikti seetõttu, et peatoimetaja sekkus arvamusloo sõnavabadusse.